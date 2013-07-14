تقرير – مايكون ودي سانتيس إلى روما

أشارت تقارير إيطالية إلى أن نادي روما قد توصل لاتفاق مع البرازيلي مايكون والحارس الإيطالي مورجان دي سانتيس للعب لفريق العاصمة الموسم المقبل.

وكان مايكون ظهير أيمن مانشستر سيتي قد قضى موسما مخيبا للأمال مع الفريق الإنجليزي ليقرر العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى ولكن من خلال نادي روما.

ومن المنتظر أن يصل مايكون إلى العاصمة الإيطالية يوم الإثنين للتعاقد مع روما وتشير التقارير إلى أن الظهير البرازيلي سيكلف الفريق 5 ملايين يورو.

أما دي سانتيس فقد اقترب هو الآخر من الانضمام لروما بعد أن اتجه رافائيل بينيتيث المدير الفني لنابولي للتعاقد مع جوليو سيزار حارس كوينز بارك رينجرز.

يذكر أن روما قد تعاقد مسبقا مع المغربي مهدي بن عطية مدافع أودينيزي الإيطالي.