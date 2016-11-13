الثلاثاء المقبل.. رئيس الوزراء الماليزي يزور اليابان

قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم “الاحد” إن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق سيقوم بزيارة تستغرق 3 أيام إلى اليابان بدء من بعد غد “الثلاثاء”.

وقالت الوزارة – في بيان نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية – إن نجيب سيجري محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي خلال زيارته، بناء على دعوة من ابي، ويجتمع عبد الرزاق ايضا مع كييشي إيشي وزير البنية التحتية والنقل الياباني.

ولم توضح الوزارة أي تفاصيل عما سيتم مناقشته خلال هذه الاجتماعات. وتعتبر هذه الزيارة هي الرابعة إلى اليابان منذ توليه منصبه في عام 2009.

أ ش أ