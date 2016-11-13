أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«سفير فلسطيني سابق» يشرح بداية العمل الدبلوماسي

Google+ Print
«سفير فلسطيني سابق» يشرح بداية العمل الدبلوماسي «سفير فلسطيني سابق» يشرح بداية العمل الدبلوماسي

السفير الفلسطيني السابق، محمود العجرمي

قال السفير الفلسطيني السابق، محمود العجرمي، إن العمل الدبلوماسي الفلسطيني ترافق مع استقلال الجزائر عام 1962، إذ شارك الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات، وكذلك الشهيد المناضل أبو جهاد، في احتفالات استقلال الجزائر.

وأضاف العجرمي، خلال لقائه ببرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنه: ” كان هناك صدفة تاريخية في أن جاور شقيق الرئيس عرفات، ضابطا من ضباط جبهة التحرير الجزائرية في منصب رفيع، ومع تبادل الزيارات تعرف على هذا الضابط، وكان ذلك بداية لعمل دبلوماسي ونضالي عظيم”.

وأوضح العجرمي، أن تلك القيادات الفلسطينية التقت بعددٍ من قيادات الدول الشرقية الاشتراكية في الجزائر، وكذلك بعدد من الدول الأخرى مثل كوبا، وممثلين عن دول أخرى مثل الصين والاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، ومن هنا انطلقت بداية العمل الدبلوماسي الفلسطيني الخارجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017