«سفير فلسطيني سابق» يشرح بداية العمل الدبلوماسي

قال السفير الفلسطيني السابق، محمود العجرمي، إن العمل الدبلوماسي الفلسطيني ترافق مع استقلال الجزائر عام 1962، إذ شارك الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات، وكذلك الشهيد المناضل أبو جهاد، في احتفالات استقلال الجزائر.

وأضاف العجرمي، خلال لقائه ببرنامج “أوراق فلسطينية”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنه: ” كان هناك صدفة تاريخية في أن جاور شقيق الرئيس عرفات، ضابطا من ضباط جبهة التحرير الجزائرية في منصب رفيع، ومع تبادل الزيارات تعرف على هذا الضابط، وكان ذلك بداية لعمل دبلوماسي ونضالي عظيم”.

وأوضح العجرمي، أن تلك القيادات الفلسطينية التقت بعددٍ من قيادات الدول الشرقية الاشتراكية في الجزائر، وكذلك بعدد من الدول الأخرى مثل كوبا، وممثلين عن دول أخرى مثل الصين والاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، ومن هنا انطلقت بداية العمل الدبلوماسي الفلسطيني الخارجي.