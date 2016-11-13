أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شكرا On sport تريند على تويتر.. وأحمد السقا يشارك المغردين

Google+ Print
شكرا On sport تريند على تويتر.. وأحمد السقا يشارك المغردين شكرا On sport تريند على تويتر.. وأحمد السقا يشارك المغردين

>كتب محمد الديب

عبر رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن امتنانهم وشكرهم لقناة "أون سبورت"، والتى فكت عنهم حصار تشفير مباريات منتخب ، بعد نقلها لمبارة الفراعنة أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2016.

 

وأكد مستخدمو تويتر، أن قناة "أون سبورت" وجهت لطمة قوية لقناة "بين سبورت" القطرية، التى حرمت المصريين من متعة مشاهدة مباريات لسنوات، موجهين الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، متمنين أن تصبح القناة صرحاً إعلامياً عالمياً.

 

فيما دشن الرواد هاشتاج حمل اسم "شكرا onsport" عقب مبارات مصر وغانا التى انتهت بفوز الفراعنة المصريين بهدفين دون مقابل.

 

وتفاعل المدونين مع الهاشتاج بفاعلية فعلق الفنان أحمد السقا قائلا:"مليون مبروك، شكرا onsport"، وقال آخر:"شكرا على التصوير الرائع، شكرا مدحت شلبى"، وعلقت سلمى النشار قائلة:"مبروك لمصر أم الدنيا، ويارب دايما فرحانين ومجتمعين ومنتصرين، شكرا أون سبورت". 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب