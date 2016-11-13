شكرا On sport تريند على تويتر.. وأحمد السقا يشارك المغردين

كتب محمد الديب

عبر رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن امتنانهم وشكرهم لقناة "أون سبورت"، والتى فكت عنهم حصار تشفير مباريات منتخب مصر، بعد نقلها لمبارة الفراعنة أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2016.

وأكد مستخدمو تويتر، أن قناة "أون سبورت" وجهت لطمة قوية لقناة "بين سبورت" القطرية، التى حرمت المصريين من متعة مشاهدة مباريات المنتخب لسنوات، موجهين الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، متمنين أن تصبح القناة صرحاً إعلامياً عالمياً.

فيما دشن الرواد هاشتاج حمل اسم "شكرا onsport" عقب مبارات مصر وغانا التى انتهت بفوز الفراعنة المصريين بهدفين دون مقابل.

وتفاعل المدونين مع الهاشتاج بفاعلية فعلق الفنان أحمد السقا قائلا:"مليون مبروك، شكرا onsport"، وقال آخر:"شكرا على التصوير الرائع، شكرا مدحت شلبى"، وعلقت سلمى النشار قائلة:"مبروك لمصر أم الدنيا، ويارب دايما فرحانين ومجتمعين ومنتصرين، شكرا أون سبورت".