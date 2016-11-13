المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن رسالة ستولتنبرج لترامب “لا تزوّجيني يا أمي”

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على رسالة السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرج إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتتحدث حول “عدائية روسيا” عبر حسابها على “فيس بوك” بعنوان “لا تزوجيني يا أمي”.

و بحسب روسيا اليوم قالت زخاروفا ”عن لسان ستولتنبرج” وكأنه مخاطبا ترامب: “ما الجهة التي ستموّلنا وتقودنا، ومن الذي سيعطينا المال لقاء الجهل الذي نروجه خشوعا لواشنطن؟ لقد فقدنا في السنوات القليلة الماضية القدرة على التفكير والتصرف بحرية”.

وأضافت “عن ستولتنبرج” لترامب: “لقد قبلنا بكل شيء خدمة للنخبة السياسية الأمريكية، ووافقنا وقت السلم كذلك على نشر قوات أمريكية مسلحة على أراضي بلداننا ذات السيادة، فكيف لنا أن ننظر بعد اليوم في عيون مواطنينا؟ شعوبنا لن تغفر لنا ذلك أبدا، ولاسيما بعد حروب العقوبات التي قصمت ظهر قطاعات بأكملها في اقتصاداتنا المضبوطة كالساعة. سوف تندمون على شروعنا في العيش باستقلالية من الآن فصاعدا”.