محمد صلاح: اتفقت والسعيد على ترك ضربة الجزاء أمام غانا وأتمنى عودة الجماهير

أعرب الدولى، محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى، المحترف بصفوف فريق روما الإيطالى، عن سعادته بفوز الفراعنة على منتخب غانا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد برج العرب، فى التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأكد صلاح، اتفق مع عبد الله السعيد، على أنه فى حالة حصول مصر على ضربة جزاء، سيتركها السعيد، ليسددها “صلاح”، مشيرًا إلى أن ترك تسديد الضربة جاء بشكل ودى بينهما.

وقال الفرعون المصرى، خلال تصريحاته لـ”on sport” إن تسجيل الأهداف آخر شيء يفكر به، وأن حصد الثلاث نقاط أهم من الأهداف.

وفي النهاية، تمنى صلاح، عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، مشيدًا بالمظهر الحضارى الذى ظهروا به فى لقاء اليوم.