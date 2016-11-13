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ضبط 110 هارب من أحكام و 980 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالغربية

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ضبط 110 هارب من أحكام و 980 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالغربية ضبط 110 هارب من أحكام و 980 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالغربية

أرشيفية

قال مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة أن الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها المديرية، اليوم، الأحد، أسفرت عن ضبط 110 هاربين من أحكام جنائية وحبس وغرامات، و4 مسجلين خطر، و7 أسلحة نارية متنوعة، و20 قطعة سلاح أبيض، وقضيتي تعاطي واتجار مواد مخدرة.

وأضاف خليفة، أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 3 متهمين هاربين من قضايا شروع في قتل سرقة، و11 دراجة نارية بدون لوحات، و4 مشتبه فيهم جنائيا، بالإضافة إلى تحرير 980 مخالفة مرورية متنوعة ما بين مخالفة السير عكس الاتجاه والسير بدون ترخيص أو لوحات معدنية وانتظار خاطئ.

أ ش أ

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