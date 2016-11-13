غلق 21 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط وإحالة المقصرين للتحقيق

دمياط - عبده عبد البارى

قال ياسر عمر، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه تم غلق 21 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف أنحاء محافظة دمياط.

وأوضح عمر أن مأمور الضبط القضائى مستمر فى تنفيذ الحملات على المراكز والأماكن التى يمارس بها نشاط الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراء القانونى بالتنسيق مع الحكم المحلى والأمن.

وكشف عمر عن أنه تمت إحالة المقصرين فى حصر باقى المراكز للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمديرية.

وأكد عمر أنه تم تعميم القرار الوزارى الخاص بمنع الدروس الخصوصية ويتم أخذ الإقرارات على جميع الزملاء المعلمين بعدم ممارسة هذا النشاط مع دعم وتحفيز مجموعات التقوية المدرسية .