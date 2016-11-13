أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق 21 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط وإحالة المقصرين للتحقيق

Google+ Print
غلق 21 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط وإحالة المقصرين للتحقيق غلق 21 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط وإحالة المقصرين للتحقيق

>دمياط - عبده عبد البارى

قال ياسر عمر، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"اليوم السابع"، إنه تم غلق 21 مركزًا للدروس الخصوصية بمختلف أنحاء محافظة دمياط.

 

وأوضح عمر أن مأمور الضبط القضائى مستمر فى تنفيذ الحملات على المراكز والأماكن التى يمارس بها نشاط الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراء القانونى بالتنسيق مع الحكم المحلى والأمن.

 

وكشف عمر عن أنه تمت إحالة المقصرين فى حصر باقى المراكز للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمديرية.

 

وأكد عمر أنه تم تعميم القرار الوزارى الخاص بمنع الدروس الخصوصية ويتم أخذ الإقرارات على جميع الزملاء المعلمين بعدم ممارسة هذا النشاط مع دعم وتحفيز مجموعات التقوية المدرسية .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365