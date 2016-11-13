التهاب الكبد وقرحة المعدة أهم أسباب قىء الدم

كتبت نهى طارق

تقيؤ الدم، ناتج عن مجموعة متنوعة من الظروف المرضية، وأخطر ما يسبب هذا الأمر وجود نزيف خطير فى الأمعاء، ويقول الأطباء إن ابتلاع الدم الذى قد يكون بسبب السعال قد يسبب القىء الدموى، وهو فى جميع الأحوال أمر خطير يتطلب عناية طبية فورية.

ورصد موقع" Health Line " أهم أسباب قىء الدم:

· قرحة المعدة

· تهيج بطانة المعدة

· تضخم الأوردة فى أنبوب الغذاء أو الأمعاء

· الأضرار التى تلحق بالقناة الهضمية العلوية الناجمة عن الإشعاع

· الالتهابات مثل التهاب الكبد أو الإصابة بالبكتيريا الحلزونية

· استخدام بعض الأدوية مثل الإسبرين، المسكنات، أو سيولة الدم

· إدمان الكحول

· سرطان البنكرياس

· ارتفاع ضغط الدم البابى

· ارتجاع المرىء

· اضطرابات الأوعية الدموية فى الأمعاء

علاج قىء الدم يعتمد على سبب الإصابة وقد يتطلب بعض الاختبارات بما فى ذلك اختبارات عينات الدم والبراز وبعض الإجراءات مثل التصوير الإشعاعى والمنظار والمسح الضوئى والآشعة السينية.

وينصح الأطباء بشرب الماء بعد القىء مباشرة خاصة الماء البارد لأنها تساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم كما أنه يساعد بشكل كبير على استعادة بعض من السوائل المفقودة بسبب عملية القىء.