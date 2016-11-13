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«ترامب»عن إمكانية فتح تحقيق خاص في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون..سأفكر في ذلك

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«ترامب»عن إمكانية فتح تحقيق خاص في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون..سأفكر في ذلك «ترامب»عن إمكانية فتح تحقيق خاص في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون..سأفكر في ذلك

دونالد _أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفكر بشأن إمكانية فتح تحقيق خاص حول قضية البريد الإلكتروني الخاص بمنافسته الديمقراطية في انتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون قضائيًا، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا سابقًا حول استخدام هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص في تبادل رسائل إلكترونية سرية خلال توليها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون ليصبح الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة خلفًا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.

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