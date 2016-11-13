بريزنتيشن سبورت: جهات عالمية شكرتنا على مباراة المنتخب..وتؤكد: الشعب يستاهل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، إن تنظيم مباراة مصر وغانا بدأ منذ 20 يوما، مشيراً إلى النجاح يأتى لأن الجميع يعمل، مقدماً الشكر للجيش والشرطة على تأمين المباراة.

وأضاف رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم""، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، :"أقول للشعب أنت تستاهل شغل ونقل أحلى من كده، شغل عالمى، ولو كلنا اتحدنا واشتغلنا مع بعض بنطلع صورة هايلة جداً".

وأوضح كامل، أن كرة القدم صناعة كبيرة وتسعد الجماهير، مقدماً الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤكدًا أنه كان دائم الاتصال به يوميا ليطمئن على المباراة، مؤكداً تلقيه شكر من جهات عالمية، متابعًا: "كل ذلك بفضل أبو هشيمة الرجل الأول بالقناة".