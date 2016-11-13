حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 14 نوفمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: القمر في برجك يثير حماستك ويشير إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء



عاطفياً: أجواء الشريك تولد نوعاً من القلق بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر



صحياً: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض

برج الثور

مهنياً: إذا كنت متشنّجاً قليلاً، حاضراً للمواجهة، مستاء من بعض التصرفات، جارحاً في كلامك، فحاذر



عاطفياً: حاول أن تكون أكثر التزاماً في علاقتك بالشريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة مشاعرك تجاهه



صحياً: أمراض العصر كثيرة، منها الكوليسترول والتريغليسيريد وغيرهما، علاجها المناسب الحمية والرياضة



مهنياً: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلاً وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعاً بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب



عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل



صحياً: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة



مهنياً: لا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة



عاطفياً: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقرباً من الشريك ومثالاً يحتذى في المجال العاطفي



صحياً: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان



برج الأسد

مهنياً: لم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك، تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشر ما هو أساسي



عاطفياً: صارح الحبيب بمشاعرك تجاهه، فهو بحاجة إليك ويدرك ما تمر به من ظروف صعبة



صحياً: كن على يقين أن من أغلى ما عند الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى صحتك



مهنياً: يعاودك الحظ مجدداً، فإذا واجهت عرقلة فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جداً اليوم



عاطفياً: تستغلّ جاذبيتك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فتحقق نجاحاً لافتاً طال انتظاره



صحياً: لا تخف من الأوجاع الطفيفة التي تطرأ على صحتك، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب



برج الميزان

مهنياً: أطلق مخيلتك وفكّر في ما تريده فعلاً، تحلم وتعبّر عن رغباتك وتمضي في سبيلك مؤمناً بقدرتك على التنفيذ



عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا يهدّد علاقتكما



صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي صباحاً مدة ساعة على الأقل



مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض المصاعب حول مشروع خلاّق، وتنطلق مجدداً في خطة عمل واضحة جداً



عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء السائدة حالياً



صحياً: لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى دائماً للوصول إلى لياقة بدنية تفيد صحتك



برج القوس

مهنياً: تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلا



عاطفياً: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً



صحياً: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً



برج الجدي

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت سابقاً تراجعاً لافتاً في عملك



عاطفياً: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل



صحياً: بين الصحة السليمة والصحة شبة السليمة فرق واضح، أنت المسؤول عن ذلك



مهنياً: تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها، لكن لا تيأس



عاطفياً: حاول أن تبتعد عن الجدال العقيم، لأنّه سيؤثر سلباً في نوعية علاقتك، وهذا لن يكون في مصلحتك



صحياً: ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد العائلة



مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات والمعوقات من طريقك إلا انه يجعلك مزاجيّاً جدّاً وقد يحمّلك أعباء



عاطفياً: تبحث عن استقرارك وتحاول ان تضبط الايقاع وتعالج المشاكل المتراكمة والمستجدة



صحياً: تخف آلام الظهر شيئاً فشيئاً بعدما بدأت تمارس رياضة المشي ساعة يومياً

