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ضبط 39 من الهاربين والمحكوم عليهم بالحبس في قضايا متنوعة بشمال سيناء

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ضبط 39 من الهاربين والمحكوم عليهم بالحبس في قضايا متنوعة بشمال سيناء ضبط 39 من الهاربين والمحكوم عليهم بالحبس في قضايا متنوعة بشمال سيناء

قوات الأمن بشمال سيناء – أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء 39 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم وفي إطار خطة مديرية الأمن للتصدي للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بشقيها (الوقائي ـ القمعي) بصورة إيجابية وماله من مردود إيجابي علي كافة المواطنين.

وقال مصدر أمنى إنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 39 محكوما عليهم من بينهم: محكوما عليهم في قضايا “جنح حبس جزئى”، و محكوم عليهم في “جنح حبس مستأنف”، ومحكوم عليهم في قضايا “جنح غرامات”، و محكوم عليهم بالمخالفات.

أ ش أ

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