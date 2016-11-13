أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

خبير اقتصادى: الأخبار الإيجابية تساهم في خفض سعر الدولار

Google+ Print
خبير اقتصادى: الأخبار الإيجابية تساهم في خفض سعر الدولار خبير اقتصادى: الأخبار الإيجابية تساهم في خفض سعر الدولار

الخبير الاقتصادي رشاد عبده

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن انخفاض فى بعد حصولها علي أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي جاء طبيعيًا ومتوقعًا، مشيراً إلى أن السعر سيرتفع ثم ينخفض، لأنه تم تحرير سعر صرف الجنيه، وبالتالي مع كل الأخبار الإيجابية سينخفض سعر الدولار.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التجربة فى مصر مازالت جديدة، لافتًا إلى أن فكرة العرض والطلب تتغير باستمرار، مشددًا علي أن البنك المركزي سيتمكن من تلبية احتياجات المستوردين بعد هذا القرض، وهو ما أحدث حالة من الإطمئنان فى الأسواق.

وأكد عبده، أنه إذا ما شعر الجمهور بأن المبلغ الذي تم الحصول عليه استهلك، وازداد الطلب علي الدولار، فمن المؤكد ارتفاع سعره مرة أخرى، متوقعًا استمرار حالة الاضطراب لمدة شهرين، فيما قد تتحسن الأوضاع بالنسبة للسياحة مع إعلان قرب عودة السياحة الروسية والبريطانية، وهو ما يوفر العملة الأجنبية بما يؤدي إلى استقرار الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه