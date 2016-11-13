خبير اقتصادى: الأخبار الإيجابية تساهم في خفض سعر الدولار

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن انخفاض سعر الدولار فى مصر بعد حصولها علي أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي جاء طبيعيًا ومتوقعًا، مشيراً إلى أن السعر سيرتفع ثم ينخفض، لأنه تم تحرير سعر صرف الجنيه، وبالتالي مع كل الأخبار الإيجابية سينخفض سعر الدولار.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن التجربة فى مصر مازالت جديدة، لافتًا إلى أن فكرة العرض والطلب تتغير باستمرار، مشددًا علي أن البنك المركزي سيتمكن من تلبية احتياجات المستوردين بعد هذا القرض، وهو ما أحدث حالة من الإطمئنان فى الأسواق.

وأكد عبده، أنه إذا ما شعر الجمهور بأن المبلغ الذي تم الحصول عليه استهلك، وازداد الطلب علي الدولار، فمن المؤكد ارتفاع سعره مرة أخرى، متوقعًا استمرار حالة الاضطراب لمدة شهرين، فيما قد تتحسن الأوضاع بالنسبة للسياحة مع إعلان قرب عودة السياحة الروسية والبريطانية، وهو ما يوفر العملة الأجنبية بما يؤدي إلى استقرار الأسعار.