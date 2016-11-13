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رئيس وزراء بلغاريا يعلن عزمه تقديم استقالته في أول جلسة للبرلمان

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رئيس وزراء بلغاريا يعلن عزمه تقديم استقالته في أول جلسة للبرلمان رئيس وزراء بلغاريا يعلن عزمه تقديم استقالته في أول جلسة للبرلمان

رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف – أرشيفية

أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف عزمه تقديم استقالته في أول جلسة للبرلمان بعد خسارة المرشح المدعوم من قبله الانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول في نبأ عاجل لها.

وفاز رومين راديف القائد السابق للقوات الجوية الموالي لروسيا بالانتخابات الرئاسية في بلغاريا

يذكر أن بوريسوف كان قد تعهد بالاستقالة في حالة فوز راديف اليوم الأحد وهي خطوة من المرجح أن تعيد البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي وتؤدي إلى انتخابات مبكرة ربما في الربيع وهو الأمر الذي يمكن أن يؤخر بشكل أكبر الإصلاحات ويقلق المستثمرين.

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