محلل سياسي: الثورات العربية كشفت أمراض مجتمعات المنطقة

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد قواص، إن المنطقة العربية تعيش حالة بركان، لاسيما مع وجود مشاهد لمدن عربية مدمرة بشكلِ كامل، بالإضافة إلى الملايين من النازحين، سواء فى الداخل والخارج.

وأضاف قواص خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الثورات العربية كشفت أمراض المجتمعات العربية، وحولته إلى قبائل وعشائر ومذاهب لم نكن نعلمها من قبل.

وتابع قواص، أنه: “يجب الاعتراف بأن العالم أجمع حدث به تغيرات جذرية وهائلة، ومنها ما حدث فى أوروبا الشرقية”، مشيرًا إلى أن منظومة كاملة كانت ذاهبة إلى اليسار والشيوعية، والتحالف مع الاتحاد السوفيتي، فيما انتقلت إلى الليبرالية بشكل كامل، صاحبه تظاهرات تحت مسمي الربيع، واستطاعت تلك الدولة أن تنتقل من طور لآخر، دون كثيرًا من الدمار.

وأشار قواص، إلى أن سبب فشل تلك الثورات العربية على الرغم من وجود مطالب مشروعها لها هو وجود خصوم قوية عنيدة، مثل الورم السرطاني، الذي ربما يحتاج إلى علاجات عبر الزمن بشكل أطول حتي تتمكن تلك المجتمعات من الانتقال إلى طور لآخر.