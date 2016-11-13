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مدير بـ هيئة استاد القاهرة: ثقافة التشجيع السليم كانت حاضرة في مبارة مصر و غانا

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مدير بـ هيئة استاد القاهرة: ثقافة التشجيع السليم كانت حاضرة في مبارة مصر و غانا مدير بـ هيئة استاد القاهرة: ثقافة التشجيع السليم كانت حاضرة في مبارة مصر و غانا

المدير العام بهيئة استاد القاهرة، الدكتور وليد الكاشف

قال المدير العام بهيئة استاد القاهرة، الدكتور وليد الكاشف، إنه مع مرور الوقت سيكون هناك ثقافة التشجيع “السليم”، وذلك مثلما حدث اليوم في مباراة وغانا.

وأضاف الكاشف، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المنظر الحضاري كان موجودًا اليوم في مباراة مصر وغانا من جانب الجمهور، موضحًا أن الجماهير كانت متواجدة اليوم، ولم يحدث أي شئ إلا باستثناء وجود 2 ألعاب نارية متمثلة في شماريخ.

وأوضح الكاشف، أنه: “من الممكن استخدام بعض هذه الشماريخ بعد الفوز، والانتهاء من المبارة بصورة بسيطة وبكمية قليلة للغاية”.

وأكد الكاشف، أن قانون الرياضة الجديد يُقر عقوبة الحبس عامًا للمتهمين بحيازة الشماريخ، موضحًا أن الحل الأمني يجب أن يكون الأخير في التعامل مع الجماهير، لافتًا إلى أن قيادات روابط تشجيع الأندية معروفون لدى جميع الجهات والمؤسسات.

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