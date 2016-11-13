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إلغاء 6 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب‎

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إلغاء 6 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب‎ إلغاء 6 رحلات بمطار القاهرة لقلة أعداد الركاب‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن السلطات تلقت اخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 486 والمتجهة إلي القصيم، ورحلة رقم 112، و106 والمتجهتان إلي ينبع ، ورحلة رقم 5510 والمتجهة إلي الكويت.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 107 والمتجهة إلي الطابق، فضلًا عن وصول اخطارًا آخر من شركة إير كايرو بإلغاء رحلتها رقم 441 والمتجهة إلي ينبع ، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى.

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