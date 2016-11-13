بعد تألقه.. العدل وميدو: «الحضري قدوة»

من استاد برج العرب لمواقع التواصل انتقلت الفرحة بأداء حارس مصر الدولي عصام الحضري، خاصة عقب المستوى المبهر الذي ظهر عليه بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد على غانا بالتصفيات الموهلة لكأس العالم.

ووجه الكاتب والسيناريست مدحت العدل في الحضري ما يتجاوز كونه حارس مرمى متميز، وقال عنه في تغريدة له عبر «تويتر» “الحضري هو محمود المصري، هو النمر الأسود، هو عبد الحليم حافظ، هو أم كلثوم، هو عمرو دياب.. أن تعمل وتجتهد وتصنع مجدك. وتصل على القمة.. القدوة”.

أما أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة فكتب عبر تويتر: “ الحضري بطل يجب أن يقتدي به شباب مصر في كل المجالات.. الطريق الوحيد للنجاح هو الاجتهاد والأخلاص في عملك”.

وكتب الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة على «تويتر» ” التحدي كان شعار حارسنا الدولي قبل مواجهة النجوم السوداء، عصام الحضري يكتب فصلًا جديدًا في مشوار تألقه مع الفراعنة”.

وعلى طريقته الساخرة كتب عمر طاهر “الحضري لو كان ليه أكاونت على فيس بوك كان زمانه مدرب حراس مرمى الأسيوطي”.