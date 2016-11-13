البرلمان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على غانا

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب نيابة عن نواب البرلمان المصري برقية تهنئة إلى الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم ولاعبي المنتخب، هنأهم فيها على أدائهم الرجولى والبطولى الذي أسعد الشعب المصرى بأكمله وبكافة انتماءاته الكروية، بعد الفوز الكبير على منتخب غانا في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم (روسيا 2018).

وقال عبد العال إن هذا الفوز يمثل خطوة مهمة نحو الطريق إلى المونديال، وكلنا ثقة في أن الخطوات التالية سوف تُكلل بإذن الله بالمزيد من النجاح.

كما أعرب عن تقديره للجمهور المصرى الذى ضرب مثلاً رائعاً فى التشجيع المثالى والوقوف خلف فريقه ليقدم صورة حضارية تليق بالشعب المصرى العظيم.