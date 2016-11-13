إذا كنتي تعاني النمل.. طرق طبيعية للتخلص منه في المنزل نهائيًا

يعتبر النمل في المنازل من المشكلات التي تؤرق الكثير من السيدات وربات البيوت وخاصة في فصل الصيف، ولأن بيت المرأة هو مملكتها الخاصة التي تتربع على عرشها تحرص دائما أن يكون نظيفًا ومرتبًا وخاليًا من الحشرات التي قد ثير اشمئزاز الكثير وخاصة عند وقوفها على الأطعمة، وقد يتكاثر ظهور النمل في فصل الصيف مما يجعل ربة المنزل تضطر إلى استخدام المبيدات الحشرية للتخلص منه إلا أن استخدام هذه المبيدات الحشرية قد يؤثر على الصحة، إليكي بعد الوصفات لمكافحة النمل:

الوصفة الأولى

كوني خليطًا من ملعقة من القرفة وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من الشطة الحمراء المطحونة، وقومي برش هذا الخليط في أركان المنزل وأماكن تواجده بالبيت والمكان الذي يخروجون منه، وسوف تلاحظين مدى فاعلية الوصفة .

الوصفة الثانية

رشي الخل في أماكن تواجد النمل وفي الفتحات التي يخرج منها للقضاء عليه نهائياً

الوصفة الثالثة

قومي بعمل خليط من السكر وبيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو ويرش الخليط بأمكاكن تواجد النمل

الوصفة الرابعة

ما عليك سوى رش القهوة في الأماكن التي يكثر بها وجود النمل وسوف تقضي القهوة عليه نهائيا

الوصفة الخامسة

يمكنك رش السمسم في الأماكن التي يكثر تواجد النمل بها وسوف تلاحظين اختفائه بكل سهولة