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البارزانى: التعاون بين البيشمركة والجيش العراقى حقق النصر على “داعش”

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البارزانى: التعاون بين البيشمركة والجيش العراقى حقق النصر على “داعش” البارزانى: التعاون بين البيشمركة والجيش العراقى حقق النصر على “داعش”

رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني _ أرشيفية

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى عن ارتياحه للتعاون والتنسيق ما بين قوات “البيشمركة” الكردية والجيش العراقي، وقال “إن التعاون بين الجانبين شكل سببا رئيسيًا فى تحقيق الكثير من الانتصارات على تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك خلال لقاء البارزانى فى أربيل، اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس سيليمان والوفد المرافق له، وهنأ سيليمان البارزانى بانتصارات البيشمركة فى المحور الشمالى لمعارك تحرير الموصل، وناقش الجانبان مرحلة ما بعد دحر “داعش” من الموصل والتطورات الأمنية والسياسية والعلاقات بين حكومتى أربيل وبغداد.

وأعرب السفير الأمريكى عن أمله فى أن يكون التنسيق والتعاون أساسًا لعلاقات استراتيجية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد فى المجال الأمني، مبديا تقدير بلاده لمستوى التنسيق والتعاون الوثيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

ولفت البارزاني، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير قضاء سنجار، إلى المعاناة التى تكبدها الأيزيديون، وقال “القيادة السياسية الكردية حريصة على دعم الأيزيديين فى مواجهة المحاولات التى تستهدف اضطهادهم، ونسعى اليوم وبمنتهى الجدية لكى يقرر الأيزيديون مصيرهم وسيكون الإقليم وقوات البيشمركة دوما مصدر حماية لهم”.

أ ش أ

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