أبو هشيمة مهنئًا الفراعنة : “مبروك لمنتخبنا اللي رفع رأسنا”

هنأ رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة منتخب الفراعنة بعد الفوز على غانا بهدفين نظيفين.

وكتب أبوهشيمة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “ألف مليون مبروك لكل المصريين.. مبروك لمنتخبنا اللي رفع رأسنا وأسعدنا بأداء متميز و مشرف للكرة المصرية وهيوصلنا لكأس العالم أن شاء الله.. مبروك لجماهيرنا اللي شرفوا مصر قدام العالم وهما بيشجعوا منتخبنا بكل حب وحضارة.. ويارب تكونوا استمتعتوا بمشاهدة المباراة علي قناة ON Sport وإن شاء الله كلنا في تقدم”.

وفاز منتخب الفراعنة على غانا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.