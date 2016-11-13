موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.. مصر تغازل مونديال روسيا بثنائية فى غانا

قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، فى مقدمتها: حقق المنتخب المصرى فوزاً مُثيراً على نظيره الغانى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.

حقق المنتخب المصري فوزاً مُثيراً على نظيره الغاني بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو عن الشباب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة القائمة الثانية التى ستعدها بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى التى ضمت 83 اسما، موضحا أن اللجنة ستنفذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توسيع القائمة لتشمل متهمى الرأى والتظاهر.

في مشهد يرصد انعزال جماعة الإخوان الإرهابية عن المجتمع المصرى وتحريضها ضد الدولة، تمنى القيادى الإخوانى "عز الدين دويدار"، فوز منتخب غانا على المنتخب المصرى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العام فى روسيا 2018، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

حددت وزارة الأوقاف، موضوع الخطبة المقبلة تحت عنوان "إفشاء السلام.. كيف يكون؟"، مطالبة أئمتها بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

ينشر "اليوم السابع" الأسماء المقبولة بمسابقة المحليات التى تم الإعلان عنها مارس الماضى، لشغل 249 وظيفة بالمحليات "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام"، حيث تم قبول 18 متقدمًا وتعينهم وفقًا للقانون بينهم 10 من أبناء الشرطة و4 من أبناء القوات المسلحة و4 مدنيين بمنصب وكيل أول وزارة، كما تم قبول 21 متقدم بدرجة وكيل الوزارة بينهم 8 من أبناء الجيش، و7 من الشرطة و6 مدنيين بالإضافة إلى ندب 19 سكرتير عام بـ 19 محافظة.

هنأ رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، المنتخب المصرى بالفوز على منتخب غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنتخب المصرى بالفوز على منخب غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الاثنين، عددا من التقارير والأخبار المهمة، فى مقدمتها كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنى بدر، الشهيرة بـ "فتاة عربة البضائع"، ودعوتها للمشاركة فى المؤتمر الوطنى المقبل للشباب، وتوجيه وزارة الإسكان بتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث لأسرتها وسيارة لتقودها بدلاً من جر العربة.