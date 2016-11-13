موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.. مصر تغازل مونديال روسيا بثنائية فى غانا

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قدم "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، فى مقدمتها: حقق المنتخب المصرى فوزاً مُثيراً على نظيره الغانى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.
حقق المنتخب المصري فوزاً مُثيراً على نظيره الغاني بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.
قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو عن الشباب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة القائمة الثانية التى ستعدها بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى التى ضمت 83 اسما، موضحا أن اللجنة ستنفذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توسيع القائمة لتشمل متهمى الرأى والتظاهر.
في مشهد يرصد انعزال جماعة الإخوان الإرهابية عن المجتمع المصرى وتحريضها ضد الدولة، تمنى القيادى الإخوانى "عز الدين دويدار"، فوز منتخب غانا على المنتخب المصرى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العام فى روسيا 2018، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
حددت وزارة الأوقاف، موضوع الخطبة المقبلة تحت عنوان "إفشاء السلام.. كيف يكون؟"، مطالبة أئمتها بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
ينشر "اليوم السابع" الأسماء المقبولة بمسابقة المحليات التى تم الإعلان عنها مارس الماضى، لشغل 249 وظيفة بالمحليات "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام"، حيث تم قبول 18 متقدمًا وتعينهم وفقًا للقانون بينهم 10 من أبناء الشرطة و4 من أبناء القوات المسلحة و4 مدنيين بمنصب وكيل أول وزارة، كما تم قبول 21 متقدم بدرجة وكيل الوزارة بينهم 8 من أبناء الجيش، و7 من الشرطة و6 مدنيين بالإضافة إلى ندب 19 سكرتير عام بـ 19 محافظة.
هنأ رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، المنتخب المصرى بالفوز على منتخب غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المنتخب المصرى بالفوز على منخب غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018.
تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الاثنين، عددا من التقارير والأخبار المهمة، فى مقدمتها كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنى بدر، الشهيرة بـ "فتاة عربة البضائع"، ودعوتها للمشاركة فى المؤتمر الوطنى المقبل للشباب، وتوجيه وزارة الإسكان بتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث لأسرتها وسيارة لتقودها بدلاً من جر العربة.
هنأ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الجماهير المصرية ولاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بالفوز على منتخب غانا بهدفين نظيفين، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".
أبدى عدد من النواب انزعاجهم، مما كشفته غادة والى وزيرة التضامن، فى شكوى لها لرئيس البرلمان، من تسريب النائب محمد أنور السادات، لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية، والذى تم تحويله على إثره للتحقيق فى هيئة المكتب، وسط مطالبات بإسقاط العضوية عن النائب، معتبرين إن ما فعله يصل لمرتبة الخيانة والإضرار بالأمن القومى، إلى جانب إخلاله بواجبات عضويته، على حد تعبيرهم.
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ومؤسس تكتل "حق الشعب" البرلمانى، إن صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة "منى السيد"، صاحبة عربة نقل البضائع فى الإسكندرية، وفتحه باب السيارة لها، أمر هزّه داخليًّا على المستوى الإنسانى، متابعًا: "هذا هو الحاكم العادل، ولا نجامل أحدًا، الرئيس السيسى تعامل برقىّ مع ملف إنسانى، وهذا الموقف يُدرّس على المستوى الإنسانى وتعريف الحاكم العادل".
رفض الدولى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، الاحتفال مع زملائه بأرض الملعب، بعد الفوز على منتخب غانا بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
بدأت الجماهير المصرية في التجمع في شارع جامعة الدول العربية للاحتفال بفوز الفراعنة على غانا بهدفين نظيفين .
بمزيج رائع بين الحلويات والفواكه يمكنك أن تقدمى لأطفالك اليوم كب كيك البرتقال بالشوكولاتة الذى لا يحتاج وقتًا طويلاً للتحضير.
تشهد منطقة برج العرب بالإسكندرية، استنفارًا أمنيًا قبل المباراة المرتقبة بين مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وانهت أجهزة الأمن استعداداتها لتأمين المباراة،
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، منى السيد إبراهيم بدر، صاحبة صورة جرعربة البضائع بالإسكندرية، وأعرب الرئيس عن سعادته بلقائها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها.
احتشد متظاهرون مجددا فى عدة مدن فى أرجاء الولايات المتحدة، أمس السبت، للاحتجاج على الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذى قالوا إنه سيهدد حقوقهم المدنية والإنسانية بعد يوم من إصابة متظاهر بالرصاص فى بورتلاند بولاية أوريجون.
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