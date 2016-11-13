احذر.. 3 آثار سلبية على صحتك لاستهلاكك السكر

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، 3 آثار سلبية للاستهلاك المفرط للسكر، وتشمل الآتى:

1. لا يحتوى على عناصر غذائية

السكريات المضافة تحتوى على سعرات حرارية عالية التى ليس لها أى قيمة غذائية، وعندما تستهلك الناس من 10 إلى 20% من السعرات الحرارية فى شكل السكر، فهذا يسبب مشاكل صحية ونقص التغذية.

2. يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر

العواقب الأكثر رعبا من تناول الكثير من السكر هو أنه يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر أو بأعراض ما قبل السكر، كما أن الأنسولين هو هرمون ضرورى جدا فى الجسم يسمح للجلوكوز لدخول الخلايا من الدم، ويساعد الخلايا على حرق الجلوكوز، ولكن وجود الكثير من الجلوكوز فى الدم يمكن أن يكون ضارا ويصبح أحد الأسباب التى تؤدى إلى مضاعفات مثل مرض السكر، وهذا يحدث عندما يتوقف الأنسولين عن العمل لأن تصبح الخلايا مقاومة، نتيجة اضطراب التمثيل الغذائى الناجم عن تناول النظام الغذائى غير الصحى الذى يحتوى على الكثير من السكر.

3. استهلاك السكر يصبح إدمانا

لأن السكر يمكن أن يكون له تأثير الإدمان مثل الأدوية التى تساعد فى إفراز هرمون الدوبامين، وهو مادة كيميائية تجعلنا نشعر بالسعادة فى المخ، لذلك، استهلاك المزيد من السكر يجعلك من المدمنين.