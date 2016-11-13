بالصور: نجوم مصر يتشحون بالأسود في وداع محمود عبد العزيز

اتشح الوسط الفني المصري بالأسود، حداداً على الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، بعدما اجتمع عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، لوداع الفقيد، بصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وبمقدمتهم نجل الراحل كريم محمود عبدالعزيز، الذي انهار بالبكاء وتمت إحاطته بحراسة خاصة بعدما انفعل على عدد من المصورين، وزوجة الفقيد بوسي شلبي التى توقفت عن الكلام واكتفت بالدموع المنهمرة.

شارك بالجنازة الفنان الكبير يوسف شعبان، وحسن حسني، وعزت العلايلي، ومحمد هنيدي، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والكاتب الكبير وحيد حامد، ودينا وأحمد شاكر عبداللطيف، وسهير رمزي والمنتج محمد العدل ورئيس الرقابة خالد عبدالجليل وعمر السعيد وسامح الصريطي ورجاء حسين.

شارك بصلاة الجنازة المنتج محمد فوزي، وأحمد السقا، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج عادل أديب، ومحمد عبد الحافظ، و فاروق الفيشاوي، والشقيقان شريف وعمرو عرفة، وياسر جلال وكريم عبدالعزيز ووالده المخرج محمد عبد العزيز وأحمد بدير ورامي إمام وسمير صبري وجلال الشرقاوي وأشرف زكي وهالة صدقي وياسمين رئيس وأحمد زاهر، والإعلامي محمود سعد والشيخ صالح كامل.