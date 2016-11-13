أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الأمير هاري: استراليا ستستضيف ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش

Google+ Print

الأحد 13-11-2016 23:00

كشف الأمير هاري Harry ابن الأمير تشارلز Charles ولي عهد بريطانيا أمس السبت أن استراليا ستستضيف ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش. وسينافس أكثر من 500 من أفراد الجيش الحاليين والسابقين في الحدث الرياضي في سيدني.

وقال الأمير هاري الذي أطلق أول دورة لألعاب إنفكتوس في لندن عام 2014 إن استراليا اختيرت لأنها مدينة رمزية تتمتع بإرث عسكري كبير وبمشجعين مولعين بالرياضة.

وأضاف في بيان عبر تسجيل مصور "كان بحق قرارا سهلاً.. دورة ألعاب إنفكتوس 2016 ستكون في سيدني."

وسينافس رياضيون أصيبوا أو جرحوا أو مرضوا في المنافسات الفردية والجماعية بما في ذلك السباحة والرماية وسباقات الدراجات والمضمار والميدان وفي منافسات الرجبي على الكراسي المتحركة.

وقالت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريس بين إن استضافة الألعاب تكريم وإجلال للشخصية التي لا تقهر للجنود من الرجال والنساء.

ونُظمت الألعاب في لندن وأورلاندو ومن المقرر أن تقام في تورنتو العام المقبل.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي