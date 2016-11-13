نتيجة مباراة مصر وغانا.. حازم إمام: الحضرى أعظم لاعب بتاريخ الكرة المصرية

كتب أحمد طارق

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى، من أفضل وأعظم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، مشيراً إلى أنه كان أحد أهم أسباب فوز الفراعنة بهدفين على غانا.

وفاز منتخب مصر على البلاك ستارز، بهدفين لمحمد صلاح وعبد الله السعيد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أضاف الثعلب الصغير، خلال تصريحاته لـ"On sport" أن مستوى منتخب غانا كان أفضل كثيرا من منتخبنا، إلا أن فكر الأرجنتينى هيكتور كوبر، وعدم تسرعه تسبب فى منح الفراعنة الفوز، لافتاً إلى أن مستوى عبد الله السعيد كان متواضعاً ورغم ذلك أصر كوبر على إبقائه، وبالفعل كان الورقة الرابحة.