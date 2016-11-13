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تأهل الشوربجى ومؤمن لدور الـ16 ببطولة قطر للإسكواش

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تأهل الشوربجى ومؤمن لدور الـ16 ببطولة قطر للإسكواش تأهل الشوربجى ومؤمن لدور الـ16 ببطولة قطر للإسكواش

>كتب سليمان النقر

تاهل الثنائي المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف رقم 9 عالميا إلى دور الـ16 لبطولة قطر الدولية المفتوحة للإسكواش والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف والمقامة بالعاصمة القطرة الدوحة بعد تغلبها علي لاعب بيرو دييجو الياس بنتيجة 3 / 2 والنيوزيلندي بول كول بنفس النتيجة على الترتيب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

فيما ودع محمد أبو الغار منافسات البطولة بعد الخسارة من جريجوري مارشيه بنتيجة 3 / 2.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات دور الـ32 غدا الاثنين ،ةى حيث يلعب كريم عبد الجواد مع زميله محمد رضا وزاهد محمد مع الانجليزي توم ريتشارد ومروان الشوربجى مع يز تيز فونج لاعب هونج كونج وعمر عبد المجيد مع المكسيكي سيزار سلازار وعمر مسعد مع الانجليزي داريل سيلبي.

 


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