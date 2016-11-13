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وصفة سحرية تخلصك من شوكة السمك العالقة في حلقك

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وصفة سحرية تخلصك من شوكة السمك العالقة في حلقك وصفة سحرية تخلصك من شوكة السمك العالقة في حلقك

أرشيفية

شوك السمك أكثر الأشياء التي تزعجنا عند تناول تلك الوجبة الغنية بالمعادن والفوسفور، وفي هذا التقرير نوضج لك طريقة تخلصك من شوكة السمك العالقة في حلقك

إليكم طريقة لإزالة العظام من السمك :

تأخذ أولًا بعض حبات الزيتون وتضعها في قدر مع بعض الماء البارد وتغليها علي النار لمدة، ثم تشرب هذا العصير الساخن شيئا فشيئا وتبلعه جرعة بعد جرعة لكي يمر عصير الزيتون لوقت أطول على العظمة.

وبعد دقائق تختفي العظمة تلقائيًا ويختفي معها الأزعاج من البلعوم.

إذا كنت لا تصدق فعالية هذه الطريقة فيمكنك أن تضع بعض عظام السمك في مثل هذا العصير لترى ماذا يحدث، ستصبح عظام السمك بعد دقائق لينة جدا كأنها مكرونة مطبوخة.

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