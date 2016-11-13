بعد فوز مصر على غانا.. زيدان: عبرنا مرحلة كبيرة نحو المونديال

هنأ محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق لاعبى المنتخب الوطنى بعد الفوز على غانا بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد برج العرب بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

وقال زيدان فى تصريحاته عبر قناة on sport إن المنتخب عبر مرحلة كبيرة للوصول لكأس العالم بعد الفوز على غانا بهدفين ، كما يمتلك الوقت الكافى للاستعداد لاستكمال المشوار للمونديال و أمم افريقيا.

و عن أداء لاعبى المنتخب فى المباراة يرى زيدان أن الأداء كان متوسطا فى شوط المباراة الأول ، لكن استطاع تريزيجيه الاختراق والحصول على ركلة الجزاء التى سُجل منها الهدف الأول ، وأضاف أن اللاعبين استطاعوا غلق المساحات على المنتخب الغانى بشكل جيد.