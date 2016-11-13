نشرة ONA ا لميس الحديدي وخيري يقدمان حفل” القاهرة السينمائي”..معتز الدمرداش يقدم حلقة خاصة عن رحيل الساحر في” 90 دقيقة”

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنقل قناة سي بي سي وإكسترا يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي..للمزيد

يقدم الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامجه “90 دقيقه” على شاشة المحور، غدا الاثنين، حلقة خاصة ، عّن رحيل الساحر والنجم الكبير محمود عبد العزيز..للمزيد

أكد مجدي لاشين رئيس قطاع التليفزيون، أن التليفزيون المصري سيذيع اليوم الأحد مباراة مصر وغانا عبر البث الأرضي من خلال قناتي الثانية والنيل للرياضة في الساعة السادسة مساءً..للمزيد

قال الفنان أحمد سلامة، إن” الراحل محمود عبد العزيز يمتلك مشوارًا فنيًا نادرًا ما يتحقق في تاريخ أي فنان، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة والفارقة في تاريخ السينما المصرية..للمزيد