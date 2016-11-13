بعد انفصالهما المفاجىء التركيان يوسف تشيم وديميت أوزديمير يقرران الزواج

قرر المغني والممثل التركي الوسيم يوسف تشيم الزواج من حبيبته الممثلة ديميت أوزديمير، بعد قصة حب طويلة بدأت قبل عامين.

وكانت شرارة الحب بينهما قد اشتعلت خلال تصوير مشاهدهما الرومانسية في أول بطولاتهما التلفزيونية مسلسل "رائحة الفراولة" المعروف عربيا باسم "صدفة"، والذي عرضت قناة mbc1 موسمه الأول، وستعرض موسمه الثاني قريباً.

وحقق هذا المسلسل عند عرضه في تركيا أعلى نسبة مشاهدة شجعت شركات الإنتاج على تقديم المزيد من المسلسلات الكوميدية الرومانسية، وقدم يوسف تشيم بعده مسلسله الثاني "سيدة القرية" لكنه لم يحقق نفس نجاح مسلسله الأول مع ديميت.

إنفصال وعودة

وجاء هذا القرار المفاجىء بعد انفصال قصير تم بينهما في الأسابيع الماضية، وقيل إن سببه غيرة يوسف تشيم الشديدة من مشاهد حبيبته الغرامية الساخنة مع الممثل فرقان بلالي في مسلسلها الحالي (نمرة 309) الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة متفوقا على كافة المسلسلات المماثلة يوم عرضه.

وقرر الحبيبان أن يكون زواجهما في عام 2017 ريثما تنهي ديميت تصوير مسلسلها الحالي، وينتهي يوسف أيضاً من تحضيرات مسلسله مع الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو التي ستعود معه للشاشة بعد غيابها الطويل عنها بعد انتهائها من تصوير الموسم الرابع من (حريم السلطان).

ويبحث الثنائي بينهما التحضيرات لحفل خطوبتهما الذي يريده يوسف تشيم أن يكون قريباً جداً.