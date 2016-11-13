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جلسة التصوير الأخيرة للسيدة الأولى ميشيل أوباما

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الأحد 13-11-2016 14:14

أجرت السيدة الأمريكية الأولى، السابقة، ميشيل أوباما Michelle Obama جلسة تصوير أخيرة لها قبل أن تغادر البيت الأبيض نهائياً.


وخضعت زوجة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، البالغة من العمر 52 عاماً، لجلسة التصوير لصالح مجلة "Vogue" الأمركية، حيث تصدرت غلافها لعددها المقبل.


وخلال حوارها مع المجلة أكدت ميشيل أنها ستتفرغ للعمل العام بعد مغادرتها الببيت الأبيض.


وكانت ميشيل أوباما قد التقت بعد ظهر الخميس السيدة ميلانيا ترامب Melania Trump، زوجة دونالد Donald Trump الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في البيت الأبيض، حيث قدمت للأخيرة نصائح حول كيفية تربية الأطفال في البيت الأبيض والتعامل مع طفلها بارون البالغ من العمر عشرة أعوام.

 

هذه هي سيدة أمريكا الأولى زوجة ترامب

 

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