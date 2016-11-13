تسجيلات تدين أنجلينا جولي..وحضانة الأطفال بخطر

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن هناك تسجيلات من المتوقع أن تدين النجمة الشهيرة أنجلينا جولي Angelina Jolie وتؤدي إلى خسارتها حق حضانة أطفالها الستة.

وتظهر التسجيلات بحسب التقارير، أن مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسعى لإظهار أن براد بيت Brad Pitt قام بضرب أحد أطفالهما وتوريطه، بعد أن تمت تبرأته من ذلك رسميا.

وقال مصدر مقرب من الثنائي أن هناك تسجيلات قد تدين جولي إذا سمعها العالم وتضعها في موقف محرج، مشيراً إلى أن ما تحاول فعله أمر معيب.

وأشار إلى أن أنجلينا وفريق المحامين الخاص بها حاولوا بكل الطرق إثبات أن براد مذنب حتى يُحرم من حضانة أطفاله.

وختم المصدر حديثه بالقول : "نعم كان هناك مشاجرة بين بيت وابنه مادوكس لكنه لم يعتد عليه".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد أعلنت أن النجم العالمي براد بيت، لم يرتكب أي جرائم في قضية إساءة معاملة أطفاله.

وعلى ذلك فإن كل اتهامات أنجلينا جولي بحق زوجها باطلة، وهو بريء من كل الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف في الأشهر الأخيرة.

رسمياً..براد بيت بريء من اتهامات انجلينا جولي

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