بالصور: النجوم يودعون محمود عبد العزيز

نصف ساعة مرت كالدهر على نجوم العالم العربي بمجرد تسرب نبأ وفاة الساحر محمود عبد العزيز، تمنى الجميع أن تكون شائعة مثل المرات السابقة، والكل كتم أنفاسه انتظاراً لتوضيح من ابنه محمد، ولكن التأكيد جاء من نقابة الممثلين التى تولت إعلان الخبر رسمياً، لتنهال دموع وداع "رأفت هجان" الفن العربي.

الفنانة اللبنانية كارول سماحة كانت أول من نعى الممثل محمود عبد العزيز قائلة : "خبر حزين جدا وفاة الفنان الكبير ‫#محمود_عبدالعزيز‬ أسطورة في السينما العربية تبقى في ذاكرتنا الى الأبد أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة وللشعب المصري"‬.

النجم الشاب أحمد السقا نشر صورة مشتركة مع الراحل من فيلم "ابراهيم الأبيض" وعلق عليها قائلاً: "الله يرحمك، كنت خير الاب وخير الصديق وخير الاخ، دعواتكم بالرحمة، محمود عبد العزيز، في ذمة الله".

نقيب الموسيقيين هاني شاكر ودع الفقيد بتغريدة قال فيها: "رحمة الله علي صديقي الفنان #محمود_عبدالعزيز نسأل الله ان يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته ،ويلهم اسرته و محبيه الصبر و السلوان".

النجمة التونسية هند صبري شاركت الساحر بطولة فيلم "ابراهيم الأبيض" هي الأخرى ونعته قائلة: "#محمود_عبدالعزيز‬ في ذمة الله، أحد أهم الممثلين الذين عرفهم العالم العربي ، سيضل خالدا بأعماله.. يوم حزين. الله يرحمه و يصبر أهله".

الممثل الشاب محمد إمام أرسل برقية وداع قائلاً: "وداعاً #محمود_عبد_العزيز .. انت عايش في قلوبنا ..البقاء لله".

النجم العربي الكبير وليد توفيق نشر صورة نادرة جداً تجمعه بالفقيد وقال: "محمود عبدالعزيز في ذمة الله...شمعة اخرى في عالم الفن تنطفىء تاركة وراءها تاريخ من العطاءات وأرشيف مشرف

رحمة الله عليك يا صديقي".

النجم الشاب كريم عبد العزيز قال: "البقاء لله . إنا لله وإنا اليه راجعون . الفنان محمود عبد العزيز في ذمة الله ، اللهم الهم اسرته ومحبيه والهمنا الصبر والسلوان . نسالكم الدعاء" .

المطرب عمرو دياب: "رحم الله صديقي الفنان القدير #محمود_عبد_العزيز واسكنه فسيح جناته، وداعآ يا أسطورة الفن العربي".

النجمة غادة عبد الرازق ودعت الفقيد بقولها:" البقاء لله في اوفي و اعظم فنان (محمود_عبدالعزيز ) جوه قلوبنا دايما .. اللهم اغفرله و ارحمه و اسكنه فسيح جناتك".

النجم السوري قصي خولي:" وداعا أيها الساحر وداعا رأفت الهجان وداعا الأستاذ محمود_عبدالعزيز رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته ‏ " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ " البقاء لله".

الممثل خالد النبوي قال:" الكيف، العار، الساحر، رأفت الهجان .. رحم الله الفنان الكبير محمود عبد العزيز. . ذهبت للقاء ربك لكنك لم تمت. .ستظل معنا بقدر ما أسعدتنا".

كما انهالت دعوات الرحمة والمغفرة من النجوم يوسف الشريف وأحمد جمال وكارمن سليمان بينما لم تتمالك النجمة الكبيرة يسرا نفسها وتوجهت فوراً لمستشفى الصفا لدعم أسرة الفقيد.