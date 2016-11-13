بالفيديو: انتهاء صلاة الجنازة على جثمان محمود عبد العزيز

وصل جثمان الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد تجهيزه بمستشفى الصفا بالمهندسين، بمرافقة ابنيه كريم ومحمد، والفنان أحمد السقا الذي توجه للمستشفى عندما علم بالخبر، والفنان الكوميدي شيكو، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والنجمة يسرا، والفنان محمود حميدة والنجمتين ميرفت أمين ودلال عبد العزيز، بينما توجه عدد كبير من النجوم للمسجد مباشرة لإقامة صلاة الجنازة على الفقيد بعد أداء صلاة الظهر.



مسجد الشرطة استقبل مبكراً النجمة نادية الجندي، والتزمت الفنانة لبلبة قاعة المناسبات، كما حضر الفنان محمد هنيدي والممثل القدير أشرف عبد الغفور، والفنان السوري جمال سليمان والقديرتان صفاء أبو السعود والهام شاهين والمنتج أحمد السبكي والفنانة لقاء الخميسي التي شاركته بطولة آخر أعماله "راس الغول".

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