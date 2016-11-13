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«أنت أون لاين» برنامج حواري على تلفزيون دبي

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الإثنين 14-11-2016 15:18

آراء، استطلاعات، ومشاركات، نجوم ومشاهير، في برنامج حواري جدلي، يطلّ من خلاله المقدم اللبناني «وسام البريدي» على الجمهور العربي؛ عبر شاشة تلفزيون دبي في «أنت أون لاين».
حيث يستضيف البرنامج نجوم الغناء في العالم العربي، في لقاءات محورها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أصبحت تُشكل هذه الأخيرة قاعدة جماهيرية مرادفة لشهرة الفنانين في العالم، وتفاعلهم الذي يعبّر عن أفكارهم وآرائهم، والعامل الأول في الترويج لأعمالهم الغنائية والفنية. وأيضًا كيف يتعامل المشاهير مع «السوشيال ميديا»؟ التي باتت تطوق حياتهم، وتخترق تفاصيل خصوصياتهم.

تفاعل «أون لاين»
منذ الحلقة الأولى للبرنامج، بدا واضحًا دور السوشيال ميديا في التأثير على حياة النجوم، ومدى اهتمام أولئك بكمّ الأرقام التي تجعلهم يتصدرون أماكن بارزة من حيث عدد المتابعين، فبعد أن يرحب المقدم اللبناني وسام البريدي بالضيف، يبدأ بطرح الأسئلة عليه؛ حول مدى نشاطه على السوشيال ميديا، ومدى تقبّله لفضول العالم الافتراضي في اقتحام حياته وخصوصياته؛ ليبدأ التفاعل مع المتابعين، من خلال عرض تعليقاتهم على شاشة تلفزيون دبي، المأخوذة من تغريداتهم على تويتر، أو تعليقاتهم على فيس بوك، أو إنستغرام، حتى يتسنى للضيف التعليق والرد عليها «أون لاين»، لينتقل بعدها البريدي إلى فقرة «دكتور أون لاين» مع أخصائي علم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري، الذي يكشف فيها عن صفات شخصية للضيف دفينة وعلنية، إيجابية وسلبية. ولا تنتهي الحلقة دون أن يسجل البريدي سيلفي له وللضيف، يحكي فيه الضيف عن أهم ما خلص له بعد الحلقة من نتائج، قد يعدلها أو يضيفها لنشاطه «الأون لاين» على السوشيال ميديا.

نبذة مختصرة
يعتبر برنامج «أون لاين»، من تقديم وسام البريدي، تجربة جديدة تسلّط الضوء على الدور الرئيسي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا، والتي لا يمكن تجاهلها، وأنه لا بد من المسؤولية في التعامل معها، وتقدير مدى تأثيرها على حياة النجوم، حيث يختص البرنامج بقياس نسبة الرأي العام للمشاهير، واستطلاع آراء الناس حولهم، ومن ثم عرض النتائج على الشاشة، التي تتناول آخر الأخبار والصور والمشاركات المتعلقة بالضيف. هذا بالإضافة إلى رأي الصحافة الفنية بالمواضيع التي ستُناقش مع الفنان ضمن فقرة خاصة.
يذكر أن برنامج «أنت أون لاين» يُعرض كل يوم ثلاثاء الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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سيدتي

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