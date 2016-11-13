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بالفيديو محمود عبد العزيز: أنا شوفت الموت وصاحبته ولقيته حنين

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الأحد 13-11-2016 17:36

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا للفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز وهو يتحدث عن الموت من ضمن مشاهد مسلسل "جبل الحلال"، ذكر فيه أنه "شاف الموت وعرفه، وأقسم بالله أنه رأى الموت وهو قادم ليأخذ أجله، وأنه طار لفوق ورأى الأرض وكأنها حبة رمل".
محمود في المشهد المؤثر قدم شخصية أبو هيبة، ووصف الموت بالحنين، وأكد أنه رأى شريط عمره كله أمامه، واضاف "اللي يحس الموت ويصاحبه بتتغير حياته"، وقال "كلنا موتنا كذا مرة، وانت شاب بيموت الطفل وانت عجوز بيموت الشاب، وفي كل مرة الحياة بتتغير لكن مفيش أغلى من الحياة".
الساحر بدا وكأنه لا يمثل في المشهد الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال ليلة أمس محققاً أكثر من 100 ألف مشاهدة، عبر اليوتيوب عدا مشاهدات تويتر والفيس بوك، وتمنى الجميع لو أن محمود مات بالفعل بكل هذه الروحانية!!

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سيدتي

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