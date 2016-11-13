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فيديو.. حسين فهمي بالدموع: الدور عليا مش فاضل غيري

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الأحد 13-11-2016 18:06

ودع النجم حسين فهمي رفيق عمره الفنان محمود عبد العزيز بالدموع، مؤكدا أنه خسر هذا العام الإثنين الأقرب لقلبه نور الشريف ومحمود عبد العزيز، وهو المتبقي من هذا الثلاثي الناجح الذي قدم عدة أفلام مميزة بتاريخ السينما المصرية.


حسين فهمي قام بمداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية "سي بي سي" وتعرض لنوبة بكاء شديدة أثناء تعليقه على خبر وفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلًا:" فقدت اتنين من أعز اصدقائي هما نور الشريف، وأخيرًا محمود عبد العزيز، الحقيقة مش فاضل غيري .. قدمنا معاً أعمال عظيمة منها العار وجري الوحوش.


أضاف: الخبر نزل عليّ كالصاعقة، محمود ونور كانا صديقين عزيزين قضينا سنوات جميلة وقدمنا أعمال رائعة مثل "العار" و"جري الوحوش"، البقية في حياتكم كلكم".

 

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