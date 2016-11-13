العلوم الإجتماعية والإنسانية في مكافحة الإرهاب في ندوة بجامعة بني سويف‎

مراسل «ONA»

نظمت كلية الأداب جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، مؤتمرها العلمي الحادي عشر بعنوان ” العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكافحة الإرهاب ” بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

أِشار لطفي،إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية خطيرة تتعرض لها كل دول العالم بصفة عامة ودول الشرق الأوسط بصفة خاصة والذي يعتبر أخطر من الوباء، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك من خلال انفرادها من بين الجامعات المصرية بمركز دراسات مكافحة الإرهاب.

أضاف رئيس الجامعة، أن النقاب الاستعماري يعد أحد الآليات المستخدمة في الإرهاب وأن الخطة الاستعمارية قائمة على تقسيم الدول العربية والإسلامية والشرق الأوسط وما يتعرض له من إرهاب وراءه خطة شيطانية استعمارية.

وأكد لطفى، علي عدة توصيات لمواجهة الإرهاب من أهمها التعليم ومكافحته للإرهاب من خلال وضع خطط إستراتيجية كفيلة في مجال التعليم لمكافحة تلك الظاهرة، والمحور الإعلامي والمتمثل في كلية الإعلام ودورها في عقد مؤتمرات عن تقييم الإعلام في مواجهة الإرهاب، وتجديد الخطاب الديني وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وكليات دينية والتي بدورها تقوم في نشر الوعي الديني الصحيح، والثقافة وأهميتها القصوى في مواجهة الإرهاب وذلك عن طريق إقامة المؤتمرات، مضيفًا أن التنمية هي أهم السبل لمكافحة الفساد والإرهاب في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها.

وتابع أن دور الجامعة في التصدي لهذه الظاهرة يتمثل فى توجيه كافة المؤتمرات والندوات التي تعقد بالكليات نحو مواجهة الإرهاب وعقد مسابقة على مستوى كليات الجامعة لتقديم أبحاث وأوراق عمل ومقترحات عن دور الشباب في مكافحة الإرهاب خاصة في ظل انتشار الإرهاب الإلكتروني ومنح المراكز العشرة الأولى مكافآت رمزية.

من جانبة وجه الدكتور جودة مبروك عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة على الجهد المبذول من سيادته فى رفع مكانة الجامعة ووضعها فى مصاف الجامعات المتقدمة محليًا ودوليًا حيث ستصبح الجامعة عن قريب اكبر جامعة فى العالم من حيث عدد الكليات، بالإضافة إلى افتتاح أقسام ومعامل جديدة للغات بكلية الآداب وإنشاء مبنى جديد للكلية بشرق النيل.