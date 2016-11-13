صالون Belle Enfance للفتيان والفتياتخدمات وترفيه

ينقسم محلّ Belle Enfance التابع لعلامة Belle Femme إلى قسمَين.. قسم للفتيات وآخر للفتيان.

للفتيات

يشكّل قسم الفتيات مزيجاً بين محلّ للموضة مع طاولات لتطبيق الماكياج مّا يساهم في جعل الأمّهات يشعرنَ أنّ الجوّ والإعداد مخصّصَين لهنّ، وقد تمّ إعداد هذا القسم لتحقيق أحلام الفتيات الصغيرات مع إضافة بعض العناصر للتعبير عن أميراتهنّ الأسطوريّات.

إذ يقدّم محلّBelle Enfance للفتيات ما دون سنّ الـ 12 من العمر مجموعة كاملة من خدمات الصالون مثل قصّات الشعر والتصفيفات والعناية المصغّرة بأصابع اليدَين والعناية المصغّرة بأصابع الرجلَين والماكياج وطلاء الوجه بالإضافة إلى تشكيلة من خدمات السبا للفتيات.

للفتيان

أمّا الجزء المخصّص للفتيان، فسوف يشعر فيه الآباء بإحساس من الانتماء. حيث تمّ إعداد الديكور وهو عبارة عن محلّ حلاقة عتيق مع كراسي بحجم الأولاد. ويُضاف إلى هذا الديكور صور لأبطال خارقين وقصص مصوّرة تقليديّة في زوايا مختلفة من القسم.

أمّا بالنسبة إلى الفتيان ما دون سنّ الثانية عشرة من العمر، فيقدّم لهم محلّBelle Enfance أحدث قصّات الشعر وأساليب التصفيف وخدمات تلوين الشعر وأساليب طلاء الوجه.

مساحة للعب

يتمرس فريق Belle Enfance بتدريب خاص لتوجيه الطفل وعائلته طوال هذه التجربة. ضمن بيئة تشجع على الاسترخاء، حيث تتوفر أيضاً مساحة لعب لإلهاء الأطفال الصغارعند تدليل إخوتهم وأخواتهم.

كما يحصل الفتيان والفتيات على الترفيه خلال زيارتهم حيث يُمكن أن ينضمّ إليهم أصدقاؤهم وأن يتمّ تنظيم حفلاتهم الخاصّة؛ يتنكّرون بأزياء مختلفة، ويحصلون على طلاء الوجه، ويستمتعون بوقتهم بالتزامن مع تدليلهم.

يقدّم محلّBelle Enfance تجربةً فريدة للفتيان والفتيات، مما يساهم في ترك ذكرى مميّزة في عقولهم وجعلهم يرغبون بالمزيد.