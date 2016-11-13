5 نصائح لحماية طفلك من الاعتداء الجنسي

الاعتداء الجنسي على الأطفال أصبح منتشرًا خلال الأونة الأخيرة، ولحماية طفلك من ذلك عليك اتباع هذه النصائح مع طفلك لحماية من الاعتداء الجنسى وتتضمن الآتى.

1. الاعتماد على عمر ابنك فيما يتعلق بشروحات الثقافة الجنسية، لأنك تحتاجين إلى منح الطفل مقدمة موجزة، وحينها يمكن أن يفهم الطفل معنى الاعتداء الجنسى .

2. من المهم أيضًا أن تكون ودودا ولطيفا مع طفلك بحيث لا يشعر بالخوف من التحدث إليك إذا تعرض لأى نوع من أنواع سوء المعاملة.

3. النصائح الأخرى لتثقيف الأطفال حول الاعتداء الجنسى تنطوى على الانفتاح معهم والتحدث حول القضايا ذات صلة بسوء المعاملة وإفهامهم أنه لا يمكن أبدا أن يكون خطأهم حتى لا يكون الطفل خائفا أبدا من إخباركم مما يتعرض له .

4. تأكدى من أنك تعلمين أطفالك بعض نصائح السلامة مثل عدم أخذ أو قبول الأشياء من الغرباء.

5. ومن النصائح الأخرى لمنع الاستغلال الجنسى للأطفال هو تعليمهم أن بعض أجزاء الجسم خاصة ولا يسمح لأى حد لمسها، بحيث يفهم الطفل أن فى حالة لمس أى شخص جزء معين من الجسم فيجب أن يفهم الطفل أن ذلك خطأ.