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السفارة البريطانية تهنئ المصريين بالفوز على منتخب غانا

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المنتخب المصرى - أرشيفية

المصرى – أرشيفية

قدمت السفارة البريطانية بمصر التهنئة للشعب المصري، بعد فوز منتخب الفراعنة على غانا بهدفين نظيفين.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» “في ليلة الـ Super Moon يسطع نجم المنتخب المصري.. تتوجه السفارة البريطانية بكامل طاقمها الدبلوماسي وموظفيها للشعب المصري بالتهنئة بعد الفوز على المنتخب الغاني بهدفين نظيفين .. أداء واقعي و فوز مهم للوصول لمونديال روسيا”.

وفاز منتخب الفراعنة على غانا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تدوينة الحساب الرسمي للسفارة البريطانية

تدوينة الحساب الرسمي للسفارة البريطانية

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