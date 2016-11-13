الجيش السورى يمهل المسلحين 24 ساعة للخروج من شرق حلب

(أ ف ب)

تدور اشتباكات بين القوات السورية والفصائل المعارضة المسلحة على مشارف المناطق الشرقية لمدينة حلب اليوم الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بعد أن تلقى السكان رسائل من الجيش تمهل المسلحين 24 ساعة لمغادرة تلك المناطق.

وتحدث المرصد ومراسل وكالة فرانس برس فى المناطق التى تسيطر عليها الفصائل المسلحة فى شرق حلب عن وقوع اشتباكات فى أحياء كرم الطراب وقرية عزيزة على مشارف المدينة.

وذكر مراسل فرانس برس أن القتال سمع فى معظم مناطق حلب الشرقية التى تحاصرها قوات النظام السوري، وتتعرض لهجوم متكرر منذ اعلان الجيش السورى عن إطلاق عمليته لاستعادة المدينة فى سبتمبر.

وتلقى سكان مناطق حلب الشرقية رسائل نصية تمهل المسلحين 24 ساعة لمغادرة المنطقة.

وجاء فى إحدى الرسائل"أيها المسلحون فى أحياء شرق حلب. نمهلكم 24 ساعة فقط لاتخاذ القرار بالخروج".

وأضافت "كل من يريد الحياة الآمنة عليه بالقاء السلاح ونضمن سلامته. بعد انتهاء المهلة سيبدأ الهجوم الاستراتيجى المقرر وسنستخدم اسلحة الدقة العالية".