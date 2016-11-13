الوصايا العشر لتحسين فرص الحمل دون الانتظار شهور طويلة

قد يرغب الزوجان بإنجاب أطفال، ولكن لا تنجح الأمور معهما رغم أنهما بصحة جيدة، وهناك بعض المعلومات التى تقدم للازواج، وهناك عشر نصائح “ذهبية” للحمل بسرعة، ودون الانتظار شهورًا طويلة.

تحري أيام الخصوبة: فرصة الحمل تكون الأكبر قبل إنتاج البويضة وبعدها بأيام قليلة. لذلك، فإن تحرّي يوم إنتاج البويضة عبر عدة وسائل علمية يساعدك على تحديد الفترة المثالية للحمل.

خذي الأمور بتأن ودون توتر: تميل النساء اللواتي يرغبن في الحمل سريعًا إلى التخطيط المبالغ فيه والبحث عن أيام الخصوبة الأعلى لدفع الزوج إلى المعاشرة الزوجية، ولكن أحيانا بتوتر شديد، لذلك يجب عدم المبالغة في الأمر.

التغذية الصحية: التوازن الهرموني من أهم شروط الحمل لدى المرأة، والتغذية بشكل صحي تضمن هذا التوازن وتوفر المواد اللازمة لنمو الجنين

الكحول والكافين والنيكوتين: التقليل من استهلاك الكحول والقهوة والشاي أمر ضروري لحمل سريع وسليم. كما يجب الإقلاع تمامًا عن التدخين لما له من أضرار على الجنين.

الاعتدال في ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة مهمة جدًا للحمل السريع، لأنها تنظم الوزن وتؤثر إيجابًا على التوازن الهرموني، لكن المبالغة في ممارسة الرياضة تؤثر سلبًا على فرص الحمل.

التقليل من التوتر: التوتر في مكان العمل أو في المنزل، كلها تؤثر سلبًا على الجسم وعلى التوازن الهرموني الضروري لتحسين فرص الحمل، لذلك حاولي الاسترخاء بكل الطرق الممكنة.

حافظي على وزن معتدل: تؤثر السمنة والنحافة المفرطة أيضًا على معدل الخصوبة والتوازن الهرموني، وبالتالي فهي تعمل على تقليل فرص الحمل، لذلك حافظي على وزن معتدل.

مراجعة الطبيب: زيارة عيادة الطبيب قد تعني الفرق بالنسبة لفرص الحمل، إذ قد يكتشف الطبيب عائقًا يجب التغلب عليه أولاً قبل الحمل.

فحص الزوج: الزوج أيضاً يؤثر على فرص الحمل، ذلك أن عدد الحيوانات المنوية هام لتسريع الحمل، وتؤثر عليه عوامل متعددة مثل الوزن واستهلاك الكحول والنيكوتين والكافين.

لا تقنطي: حتى وإن أخذت في عين الاعتبار كل ما ذُكر ولم يتحقق الحمل بعد، لا تيأسي! فقد تكون هناك أسباب أخرى تؤخر ذلك، كتعاطي موانع الحمل لفترات طويلة.