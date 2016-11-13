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المدعي العام الروسي: لن نؤهل 70 ألفًا من مجرمي الحرب العالمية الثانية

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المدعي العام الروسي: لن نؤهل 70 ألفًا من مجرمي الحرب العالمية الثانية المدعي العام الروسي: لن نؤهل 70 ألفًا من مجرمي الحرب العالمية الثانية

المدعي العام الروسي _ أرشيفية

صرح ايجور شابلتنوف، رئيس قسم مكتب المدعي العام العسكري، بأن المدعين العسكريين الروس راجعوا ملفات أرشيف الحقبة السوفيتية ضد مواطني ألمانيا النازية وحلفائها المتهمين بارتكاب جرائم خلال الحرب العالمية الثانية، ووجدوا أن إعادة تأهيلهم غير ممكن.

وقال شابلتنوف – في تصريح لوكالة أنباء “انترفاكس” الروسية اليوم “الأحد” – إنه تم استعراض جميع هذه الحالات من قبل النيابة العامة العسكرية بموجب قانون إعادة تأهيل ضحايا القمع السياسي، وتم التوصل إلى أن كل المدانين تقريبا لا يمكن إعادة تأههيلهم، وأن أكثر من 30 ألف سجين حرب من الجيوش المعادية، ومعظمهم من جنود الجيش الألماني السابق، أدين في الاتحاد السوفياتي بسبب الحرب وغيرها من الجرائم أثناء وبعد الحرب “.

وأضاف شابلتنوف أن ابتداء من عام 1942، شارك المدعون العسكريون في جمع والتحقق من البيانات الوثائقية والأدلة على الفظائع التي ارتكبها المجرمين النازيين والأضرار التي تسببت بناء عليها، وقد استخدمت كدليل أساسي لإثبات التهم عليهم خلال المحاكمة”.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، حوكم ما يقرب من 40 ألف ألماني في الجزء التي احتله الاتحاد السوفيتي من ألمانيا لارتكابهم جرائم مختلفة. وأدين مائة سبعة وثلاثون جنرال جيش ألماني خلال إعادة أسرى الحرب الألمان. وكان ممثلو الادعاء العسكري قد أجروا ملاحقة جنائية للفاشيين الألمان والإيطاليين والهنغاريين والفنلنديين، ورؤساء الجستابو، وقيادات الجيش من المدن والقرى ورؤساء معسكرات أسرى الحرب وغيرهم من ممثلي السلطات الفاشية والمحرضين.

أ ش أ

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