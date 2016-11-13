وصفة سحرية لانقاص وزنك 3 كيلو فى أسبوع

معظم الفتيات تجري وراء أي ريجيم تراه أو تسمعه من إحدى صديقاتها من أجل خسارة وزنها دون أن تعلم أن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تحضرها بالمنزل وتخسر نسبة كبيرة من وزنها، ومنها مشروب شاي الزنجبيل مع الليمون، كل ما عليك فعله هو تسخين كوب من الماء وإضافة شريحة صغيرة من الزنجبيل ثم تغطية الكوب ونقعه لمدّة 5 دقائق بعدها، أضيفي عصير الليمون واستمتعي بالمذاق.

ومن المفضّل دائماً أن تشربي المشروب قبل الأفطار أو حتى بعد تناول العشاء إذا أردت أن تختاري مكوّناً صحياً ولذيذاً آخر، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، فهو يتمتّع أيضاً بفوائد متعدّدة منها الوقاية من السرطان وأمراض القلب.

ما رأيك بأن تحضّري أيضًا ليمون مع رشة من الزنجبيل، إليك طريقة الوصفة: حضّري عصير الليمون كما تفعلين عادةً من دون أن تضيفي السكّر، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وإذا أردت بعض أوراق الملفوف المقطّعة جيداً إشربي الخليط فور الإنتهاء من تحضيره ويفضّل أيضاً تناوله في الصباح.

جرّبي هاتين الطريقتين واعتمدي واحدة منهما 4 مرّات في الأسبوع لتحصلي على جسم نحيف بسرعة فائقة.