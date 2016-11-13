المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة لـ 8.5 % ورفع النمو 6 % بالعام الجديد

يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2017 – 2018 خفض العجز الكلي ليتراوح بين 8.5 ، 9.5 % من الناتج المحلي مقابل 12.2 % في عام 2015 – 2016 وعجز مستهدف 9.8 % في العام المالي الحالي.

وأشار منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم إلى خفض مستويات الدين العام الحكومي في حدود 92% و 94% من الناتج المحلي نهاية يونيو 2018، وذلك اتساقاً مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4 – 5 % خلال 2017 / 2018 وبحيث يرتفع إلى 6% على المدى المتوسط، وخفض معدلات البطالة إلى مستويات تترواح بين 11% و 12% خلال العام المالي 2017 / 2018 وبحيث تنخفض إلى نحو 9 % و10% على المدى المتوسط.

وذكر أن إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات والمصروفات وجوبية مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية في المجتمع.

أ ش أ