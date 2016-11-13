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مواليد هذه الأبراج لا يحب الرجل الارتباط بها

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مواليد هذه الأبراج لا يحب الرجل الارتباط بها مواليد هذه الأبراج لا يحب الرجل الارتباط بها

أرشيفية

تلعب الأبراج دورًا كبيرًا في تحديد حظ الإنسان في الحياة فضلًا عن ميوله وعن طباعه والأمور التي تجذبه والأخرى التي ينفر منها وكل ذلك وفقًا لموقع برجه الفلكي.

في هذا السياق، إليكم أبراج النساء اللواتي لا يحب الرجل الارتباط بهن أو يتهرب من ذلك، ولكن هذا لا يعني أنّ هؤلاء النساء لا يثرن إعجاب الرجل إنما قد يقلق من طباعهنّ ولا يجد أن قوة شخصياتهنّ تناسبه. ما هي هذه الأبراج؟

- برج الحمل: المرأة الحمل من أكثر الأبراج جاذبية للرجل على الإطلاق ولكنها امرأة متسرّعة للغاية وسريعة التوتر والغضب كما أن من السهل وقوعها في مشاحنات وبخاصة مع الجنس الآخر فضلًا عن أنها مزاجية الى أقصى الحدود، ما يجعل الرجل يفكر مرتين قبل الارتباط بها.

- : من المعروف عن المرأة الجوزاء أنها امرأة متقلّبة المزاج وهي أقرب إلى الاكتئاب والحزن في معظم الأوقات وحتى يمكنها أن تقلب المنزل أو تنهي أي علاقة بلحظة واحدة نتيجة غضبها. لذلك يتفادى الرجل الارتباط بها.

- برج الأسد: أما المرأة الأسد فهي امرأة محبة للسلطة والسيطرة وإذا تعرّفت على رجل لا يتأقلم مع طباعها هذه أو لا يحب هذا النوع من النساء فهو سيفكر مرتين قبل الارتباط بها.

- : المرأة العقرب لا تعبّر عما في داخلها بسهولة إنما تكتم كل مشاعرها ما يجعلها امرأة صعبة الإرضاء فنراها تتغير فجأة ومن دون سبب وجيه مع الآخرين وذلك لا يروق كثيرًا للرجل لذلك يفكر مرتين قبل الارتباط بهذا النوع من النساء.

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